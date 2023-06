Vereinsloser Lavdim Zumberi: "Nächsten Schritt genau überlegen"

Lavdim Zumberi steht nach seiner Vertragsauflösung beim FC Wil ablösefrei zur Verfügung. Es gibt einige Klubs, die dem Offensivspieler Avancen machen. Bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber will er sich ausreichend Zeit lassen.

Der FC Wil ging vor wenigen Tagen mit einer ziemlich überraschenden Vertragsnews an die Öffentlichkeit. Das eigentlich noch zwei Jahre gültige Beschäftigungsverhältnis mit Lavdim Zumberi wurde per sofort aufgelöst.

"Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, um den nächsten Schritt zu machen. In einem offenen Gespräch zwischen beiden Parteien sind wir am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung die beste Lösung ist", sagt Zumberi gegenüber 4-4-2.ch. "Ich konnte mich in den letzten zwei Jahren zu einem Leistungsträger und wichtigem Element im Team entwickeln."

Der gebürtige Bazenheider war seit Sommer 2020 für Wil tätig und kam dabei auf 71 Pflichtspiele mit sechs Toren und acht Vorlagen. Wie es für den ehemaligen Schweizer Juniorennationalspieler nun weitergeht, ist völlig offen. Unter Druck setzt sich Zumberi nicht, der nächste Schritt will wohlüberlegt sein.

"Ich pflege stets gute Beziehungen zu den Trainern, mit denen ich gut arbeiten konnte", sagt der offensive Mittelfeldspieler. "Ich will mir den nächsten Schritt genau überlegen, weshalb ich mir eine gewisse Zeit lassen möchte." Nach Informationen dieser Redaktion haben sich schon viele Klubs mit dem 23-Jährigen in Verbindung gesetzt.

aoe 7 Juni, 2023 17:18