Aufsteiger Yverdon-Sport will bis September in Biel spielen

Aufsteiger Yverdon-Sport ist auf der Suche nach einer Heimstätte für die Austragung der Spiele in der kommenden Saison offenbar fündig geworden.

Wie "La Région" könnten die Westschweizer ihre Heimspiele demnach bis zum 22. September in der Tissot Arena in Biel austragen. Danach soll das eigene Stade Municipal in Yverdon bereit sein für Austragung von Super League-Partien. Damit könnte ein Worst Case-Szenario, der Entzug der bereits erteilten Spiellizenz für die nächste Saison, abgewendet sein.

psc 2 Juni, 2023 11:53