Ex-GC-Profi Zé Turbo brilliert in China

In China hat in diesen Tagen die neue Saison begonnen. Bei Zweitligist Nantong Zhiyun spielen gleich zwei frühere Hopper. Zé Turbo konnte sich zum Auftakt mächtig in Szene setzen.

Der 24-jährige Stürmer stand beim 1:1 gegen Nanjing City während 90 Minuten auf dem Platz und sorgte in der Offensive für viel Wirbel. In der Schlussphase provozierte er einen Penalty. Diesen konnte Teamkollege Mychell Chagas, der bereits im vergangenen Sommer von GC nach China übersiedelte, allerdings nicht verwerten. Ansonsten wäre sogar der Sieg drin gewesen. Nantong Zhiyun soll für Zé Turbo eine Übergangsstation sein. Wie 4-4-2.ch aus dem Umfeld des Spielers erfahren hat, ist ein künftiger Wechsel nach Deutschland geplant. Mit Leistungen wie jener am Sonntag kann sich der Linksfuss dafür empfehlen.

psc 26 April, 2021 15:28