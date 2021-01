GC gibt Verteidiger an den FC Vaduz ab

Die Grasshoppers transferieren ihren Rechtsverteidiger Kevin Iodice zum FC Vaduz.

Der 20-Jährige gehörte bei GC bisher zum Kader der U21 und absolvierte in dieser Saison zwei Spieler in der 1. Liga. Iodice unterschreibt in Liechtenstein einen Vertrag bis Sommer 2023. “Mit Kevin erhalten wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler, welcher grosses Potenzial mitbringt. Er ist jung, linksfüsser und bringt uns zusätzliche Optionen in der Defensive. Ein Transfer für die Zukunft”, sagt Vaduz-Sportchef Sportchef Franz Burgmeier.

Vaduz gibt ausserdem die Vertragsverlängerung mit Goalie Justin Ospelt bis 2024 bekannt. Der 21-jährige Vaduzer durchlief sämtliche Juniorenstufen beim Liechtensteiner Fussballverband und schnürt seine Schuhe bereits seit Juli 2017 für den FC Vaduz. Damit Ospelt mehr Spielpraxis sammeln kann, strebt der Verein im Sommer eine Ausleihe an. “Wir freuen uns sehr, dass wir mit Justin vorzeitig verlängern konnten. Er hat sich in den letzten 1,5 Jahren sehr gut weiterentwickelt und war uns in der letzten Saison ein starker Rückhalt in Abwesenheit von Benjamin Büchel. Wir streben im Sommer eine Ausleihe an, denn für seine weitere Entwicklung braucht er Spielminuten”, sagt Burgmeier.

psc 28 Januar, 2021 09:42