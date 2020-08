GC präsentiert morgen oder übermorgen neuen Spieler

GC hat am Donnerstag seinen neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert. Bereits am Freitag oder Samstag soll auf Spielerseite ein weiterer Neuzugang präsentiert werden.

Dies bestätigt Sportchef Bernard Schuiteman an der Pressekonferenz, wo der neue Chefcoach João Carlos Pereira vorgestellt wurde. Bezüglich der Kaderplanung äusserte sich der niederländische GC-Sportchef wie folgt: “Wir sind am Schauen. Wir glauben zu wissen, was wir brauchen. Um die richtige Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive, Altersstruktur, Linksfuss oder Rechtsfuss. Wir werden morgen oder übermorgen noch einen Spieler bekanntgeben.”

Klar sei, dass sich das gesamte Transferwesen aufgrund der speziellen Umstände zeitlich etwas nach hinten verschiebt: “Wir sind sehr intensiv dran, aber wir wollen uns nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, weil der Markt sehr spät zu laufen beginnt. Der Transfermarkt dauert noch bis im Oktober. Wir wollen versuchen, die richtigen Spieler zu kriegen. Es müssen nicht alle beim ersten Training da sein. Wir sind intensiv dran.”

Zu den konkreten Profilen wollte sich Schuiteman nicht weiter äussern. Es sei indes möglich, dass es auch zu weiteren Abgängen komme. Auch Leihgeschäfte innerhalb der Challenge League sind eine Option.

psc 6 August, 2020 11:45