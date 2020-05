GC-Sportchef Bernard Schuiteman ist endlich in der Schweiz

GC-Sportchef Bernard Schuiteman hat die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung in der Schweiz erhalten und kann seinem Job endlich vor Ort nachgehen.

Bislang weilte der 46-jährige Niederländer noch in Österreich, wo er während der Coronakrise wohnhaft war. Am Dienstag betrat Schuiteman Schweizer Boden und konnte in seiner Funktion erstmals zum GC-Campus nach Niederhasli reisen.

“Es war sehr blöde, wenn man zu Hause sitzt und das Training schon losgeht”, teilt er im Klub-TV “86TV” mit. Jetzt sei er umso glücklicher, vor Ort zu sein. Das Wichtigste aus seiner Sicht ist es, die Mannschaft und auch den Trainerstab erst einmal kennenzulernen. Deshalb werde er in den kommenden Tagen erst einmal viele Gespräche führen.

psc 19 Mai, 2020 17:05