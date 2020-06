GC spannt mit Zürcher Bars, Restaurants & Hotels zusammen

Die Grasshoppers spannen aufgrund der Spiele ohne Zuschauern im Stadion mit allen Zürcher Gastronomiebetrieben zusammen und forderte diese zu Public Viewings auf.

Free-TV-Sender Teleclub Zoom wird bis zum Saisonende mindestens fünf Matches von GC in der Challenge League übertragen. Die Hoppers rufen alle Zürcher Bars, Restaurants, Hotels und Clubs auf, die GC-Spiele live in ihren Lokalen zu zeigen. Als “Gegenleistung” werden alle teilnehmenden Betriebe auf den Kommunikationskanälen von GC vorgestellt und promotet. Via Email können sich die interessierten Lokale ab sofort melden.

Fixe Live-Matches auf Teleclub-Zoom mit GC-Beteiligung:

Freitag, 19. Juni 2020, 18.15 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Aarau

Dienstag, 23. Juni 2020, 18.15 Uhr: FC Winterthur – Grasshopper Club Zürich

Freitag, 26. Juni 2020, 20.30 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Lausanne-Sport

Freitag, 10. Juli 2020, 20.30 Uhr: FC Wil – Grasshopper Club Zürich

Freitag, 17. Juli 2020, 20.30 Uhr: FC Lausanne-Sport – Grasshoppper Club Zürich Der Grasshopper Club Zürich promotet alle Gastronomiebetriebe, die die GC-Spiele auf Teleclub Zoom live in ihren Betrieben zeigen. Bars, Restaurants und Clubs, macht ein Public Viewing der Grasshoppers-Matches und wir füllen Eure Lokale. Infos: https://t.co/Xq9AaODi9N #gc #zürich — Grasshopper Club Zürich (Stay at 🏠) (@1886_gc_zuerich) June 11, 2020

psc 11 Juni, 2020 17:28