“Mir wänd ufe” – GC-Verwaltungsrat schwört sich ein

Der GC-Verwaltungsrat lanciert die Kampagne “Mir wänd ufe” und schwört sich, die Mannschaft und alle Fans auf das Saisonziel Aufstieg ein.

Nach turbulenten Tagen und Wochen inklusive Trainerwechsel will man den Blick wieder nach vorne richten. In einer Mitteilung von GC-Verwaltungsratspräsident András Gurovits heisst es, dass man “gemeinsam mit dem neuen Trainer Goran Djuricin, der Vereinsführung und dem ganzen GC-Staff zurück auf die Erfolgsstrasse will. “Denn es ist klar – wenn wir zur Winterpause auf dem 2. Platz stehen, muss es unser Ziel sein, auch bis Ende der Saison um den Aufstieg zu spielen. Unser Ziel ist es, bis zum letzten Spiel an den Aufstieg zu glauben und alles dafür zu geben.

An die Fans wird ein Appell gerichtet: “Dafür zählen wir auf den Willen und die Unterstützung aller Grasshopper. Denn nur gemeinsam – als Verein, Mannschaft und Fans – können wir das schaffen. Zeigen wir, was wir wollen!”

psc 26 Februar, 2020 13:07