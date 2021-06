Perfekt: Giorgio Contini ist neuer GC-Trainer

Die Grasshoppers entscheiden sich für eine Schweizer Lösung auf der Trainerbank: Giorgio Contini übernimmt die Leitung der Mannschaft.

Dies bestätigt der Super League-Aufsteiger am Mittwoch. Der 47-Jährige war seit Sommer 2018 Trainer des FC Lausanne-Sport. Der auslaufende Vertrag wurde in diesem Sommer aber nicht mehr verlängert. Jetzt heuert Contini bei GC an.

GC-Sportchef Seyi Olofinjana sagt: “Es freut uns, dass wir Giorgio als Cheftrainer gewinnen konnten. Mit ihm haben wir einen sehr kompetenten und erfahrenen Coach, welcher den Schweizer Fussball bereits sehr gut kennt und mit welchem wir den nächsten Schritt gehen möchten.”

Contini freut sich auf die neue Aufgabe: “Ich bedanke mich aufrichtig beim Präsidenten sowie bei allen Beteiligten, Herrn Berisha und natürlich bei unserem Technischen Direktor Herrn Olofinjana. Die Vorfreude ist gross und es ist mir bewusst, dass ich ein Teil eines sehr spannenden Projektes sein darf. Wir als Team, müssen mit ehrlicher sowie harter Arbeit alle unsere zahlreichen Fans rasch davon überzeugen, dass es sich lohnt Aufmerksamkeit, Zeit und Aufwand in uns zu investieren. Ich nehme diese Herausforderung an und hoffe auf grosse Unterstützung durch die GC-Gemeinschaft.”

https://twitter.com/gc_zuerich/status/1402552198953848834

psc 9 Juni, 2021 11:11