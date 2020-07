Petar Pusic verletzt – Bitterer Ausfall bei GC

Die Grasshoppers müssen bis Saisonende auf ihren Mittelfeldspieler Petar Pusic verzichten.

Der 21-Jährige zoge sich Ende der letzten Woche im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird in dieser Spielzeit höchstwahrscheinlich nicht mehr eingreifen können, wie eine ärztliche Untersuchung ergeben hat. Petar Pusic lief für GC in dieser Saison in 26 von 28 Challenge League-Spielen auf. Einmal war er gesperrt und am letzten Freitag fehlte er beim Sieg gegen Vaduz verletzungsbedingt.

Petar Pusic hat sich Ende der letzten Woche im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Eine ausführliche ärztliche Untersuchung hat dies leider bestätigt. Weitere Informationen: https://t.co/nSAjyih9ri#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) July 7, 2020

