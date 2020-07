Spiel abgesagt: GC-Profi positiv auf Coronavirus getestet

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe eines Coronafalls beim FC Zürich meldet auch Stadtrivale GC einen positiven Fall.

Mittelfeldspieler Amel Rustemoski wies am Dienstagabend leichte Symptome einer Erkrankung auf. Er begab sich in häusliche Isolation und wurde auf das Coronavirus getestet. Der Test fiel positiv aus. Rustemoski hatte siether keinen Kontakt mehr mit der Mannschaft oder Personen aus dem Clubumfeld. Bis auf Weiteres nimmt er nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teil.

Der positive Fall führt dazu, dass die für den Freitagabend angesetzte Ligapartie gegen den FC Wil in Absprache mit den Kantonsärzten und der Swiss Football League abgesagt wird. Sämtliche Kaderspieler sowie Staffmitglieder der Hoppers werden vorsorglich getestet. Die Ergebnisse werden am Wochenende bekannt.

psc 10 Juli, 2020 19:22