Verletzungspech bei GC: Giotto Morandi reisst sich das Kreuzband

GC-Offensivspieler Giotto Morandi muss die Saison vorzeitig abbrechen: Der 21-Jährige meldete sich nach einem Kreuzbandanriss zurück und stand vor der Rückkehr in den Ligabetrieb. Jetzt hat sich der offensive Mittelfeldspieler das Kreuzband aber ganz gerissen.

Morandi wird am Freitag in einer Zürcher Klinik operiert. Die aktuelle Saison ist für den Tessiner gelaufen. Bis zu seiner ersten Knieverletzung Ende des vergangenen Jahres lief der Youngster in dieser Saison in 13 Challenge League-Spielen auf. Dabei erzielte er zwei Tore und steuerte zwei Assists bei.

Viel Pech für Giotto Morandi. Der GC-Offensivspieler hat im Rahmen einer Trainingseinheit sich das Kreuzband gerissen und fällt für rund sechs Monate aus. Weiteres: https://t.co/x5P9Q2TJbu#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) February 2, 2021

psc 2 Februar, 2021 15:04