Perfekt: Xamax-Trainer Uli Forte kriegt Wunschstürmer Simone Rapp

Challenge Ligist Neuchâtel Xamax hat die erhoffte Verpflichtung von Torjäger Simone Rapp perfekt gemacht.

Der 30-Jährige stösst vom deutschen Zweitligisten Kalrsruher SC zu den Neuenburgern und erhält dort die Rückennummer 11. Rapp wurde einst im Team Ticino ausgebildet und lief in jungen Jahren zeitweise auch für die U21 des FC Basel auf. Es folgten viele weitere Stationen in der Schweiz (u.a. Thun, Lausanne-Sport, St. Gallen).

Die vergangene Saison bestritt der Stürmer für den KSC in der 2. Bundesliga und lief in 28 Ligaspielen (3 Tore, 3 Assists) auf. Jetzt kehrt der Tessiner also in die Schweiz zurück. Rapp war ein Wunschspieler von Xamax-Coach Uli Forte.

𝗥𝗔𝗣𝗣 ❌ 𝗫𝗔𝗠𝗔𝗫 Le club a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Simone Rapp 🔴⚫ Communiqué 👉 https://t.co/Cyp0ph8toV#SangRougeNoir pic.twitter.com/m5wcuWRv8X — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) July 18, 2023

psc 18 Juli, 2023 14:02