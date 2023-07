Uli Forte möchte Torjäger Simone Rapp nach Xamax locken

Xamax-Trainer Uli Forte sucht nach Verstärkung für den Angriff und hat Simone Rapp als Ziel identifiziert.

Der 30-jährige Angreifer schloss sich vor Jahresfrist dem deutschen Zweitligisten Karlsruher SC an. Dort kam er in seiner ersten Saison allerdings nicht über den Status des Jokers hinaus. In 28 Ligaspielen sind Rapp in Karlsruhe drei Treffer geglückt. Sein Vertrag läuft noch für eine weitere Saison.

Xamax würde den gross gewachsenen Stürmer für die neue Saison gerne unter Vertrag nehmen. Der Tessiner verfügt über die Erfahrung von 153 Challenge League- und 141 Super League-Spielen.

psc 14 Juli, 2023 14:24