Xamax trennt sich von Trainer Jeff Saibene

Neuchâtel Xamax zieht Konsequenzen aus der 2:5-Niederlage gegen Aarau am Samstag und trennt sich von Trainer Jeff Saibene.

Der 54-Jährige stiess im vergangenen August zu den Neuenburgern, konnte sein Team in 24 Ligaspielen aber nur zu drei Siegen führen. Nach der Niederlage gegen Aarau hat Saibene seinen Rücktritt angeboten, der von der Klubleitung akzeptiert wurde. Xamax liegt in der Tabelle der Challenge League mit elf Punkten Rückstand auf Vaduz auf dem letzten Tabellenplatz und wird in der Relegation um den Ligaerhalt kämpfen müssen. Wer auf Saibene folgt, ist noch unklar.

psc 23 April, 2023 11:36