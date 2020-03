Frankreichs Fussball hat ersten Corona-Fall

Nachdem es in den vergangenen Tagen immer mehr prominente Corona-Infizierte gab, ist jetzt auch in Frankreich der erste Fall bekanntgeworden.

Der französische Fussball ist hinsichtlich Infizierungen mit dem Coronavirus bisher verschont geblieben – zumindest laut offizieller Seite. Am späten Freitagabend wurde der erste Fall bekannt.

Laut einem Statement des Zweitligisten ESTAC Troyes haben sich ein Mitglied der Profimannschaft sowie ein Bewohner des Schulungszentrums mit dem Virus infiziert. “L’Est Eclair” berichtet, dass es sich um den Südkoreaner Hyun-Jun Suk (28) handelt.

Wie in allen anderen grossen europäischen Fussballligen, wurde auch in Frankreich in Ligue 1 und Ligue 2 der Spielbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt.

Communiqué officiel – COVID19 : " Un joueur du groupe professionnel et un du Centre de Formation touchés par le Coronavirus – COVID19. Ils sont en situation de confinement et suivis de près par la cellule médicale du club."

> https://t.co/Y9gNwDPjMb pic.twitter.com/fSc8ZKGliJ — ESTAC Troyes (@estac_officiel) March 13, 2020

aoe 14 März, 2020 10:18