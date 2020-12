Kehrtwende? Arteta öffnet Özil Tür für Comeback

Kehrt Mesut Özil beim FC Arsenal doch nochmal zurück auf den Rasen? Laut seinem Trainer Mikel Arteta ist dieses Szenario im kommenden Jahr durchaus möglich.

Arsenal-Coach Mikel Arteta öffnet seinem Offensivspieler Mesut Özil, der bislang noch kein Pflichtspiel für die Gunners in dieser Saison bestritt, die Tür für eine Rückkehr.

“Er ist im Moment nicht im Kader”, sagte Arteta am Samstag gegenüber der Presse vor dem Premier-League-Spiel gegen Burnley am Sonntag. “Ich konzentriere mich nur auf die Spieler, die wir hier haben”, beteuerte der Spanier, der allerdings auch klarmachte: “Aber was auch immer im Januar passiert, wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden.”

Arteta spielte bei Arsenal noch als aktiver Fussballer mit Özil zusammen. Bereits vor wenigen Wochen teilte der Trainer der Londoner bei “ESPN” mit, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler “ein Künstler” auf dem Platz sei, er keine Probleme mit ihm habe und die Situation bedauere.

Der Kontrakt des 32-jährigen Profis läuft indes zum Saisonende aus. Ein Abgang scheint trotz der Aussagen Artetas wahrscheinlich zu sein. Fenerbahçe Istanbul wird als mögliche Destination genannt.

adk 13 Dezember, 2020 15:21