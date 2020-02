Berater bringt Jorginho bei Juventus ins Spiel

Jorginho verabschiedete sich vor anderthalb Jahren aus der Serie A und wechselte zum FC Chelsea. Eine Rückkehr nach Italien hält sein Berater für möglich, allerdings nicht unbedingt zu Ex-Klub Napoli.

Stattdessen könnte sich der italiensiche Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln wieder mit seinem langjährigen Trainer Maurizio Sarri vereinen. Dieser trainierte ihn sowohl bei Napoli wie auch in der ersten Saison bei Chelsea. Der Italiener war es also, der Jorginho überhaupt zum Wechsel in die Premier League bewog.

Mittleweile ist Sarri bekanntlich Juve-Coach. Dass Jorginho dahin wechselt, schliesst Berater Jõao Santos nicht aus: “Warum nicht? Ich bin mir sicher, dass einige grosse Angebote kommen. Wir werden das natürlich zusammen mit Chelsea prüfen”, sagt Santos gegenüber “tuttomercatoweb”.

Die Londoner zahlte für die Dienste des inzwischen 28-jährigen Mittelfeldspielers 57 Mio. Euro Ablöse. Vertraglich ist dieser erst einmal noch bis 2023 an die Blues gebunden. Konkret ist ein Wechsel auch laut Santos bislang nicht. Nach dem Ende der Saison mit Chelsea will sich Jorginho erst einmal voll auf die EM konzentrieren, die er mit der Squadra Azzurra bestreiten wird. Im Team von Roberto Mancini ist Jorginho, wie auch bei Chelsea, gesetzt.

psc 6 Februar, 2020 12:01