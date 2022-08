Josko Gvardiol vor Wechsel zu Chelsea – aber erst im Sommer 2023

Der FC Chelsea befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen für einen Transfer von Leipzigs Verteidiger Josko Gvardiol. Der Wechsel würde aber erst im Sommer 2023 über die Bühne gehen.

Bis dahin soll Gvardiol in jedem Fall weiterhin für den Bundesligisten auflaufen. Chelsea ist laut Transferexperte Fabrizio Romano bereit, 90 Mio. Euro für den kroatischen Nationalspieler hinzulegen. Leipzig scheint bei dieser Summe nicht mehr Nein sagen zu wollen, sofern der 20-Jährige für die aktuelle Saison im Kader bleibt. Genau dazu könnte es kommen. In der Vergangenheit klopfte auch schon Manchester City wegen des Verteidigers an – allerdings erfolglos.

psc 30 August, 2022 19:50