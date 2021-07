Chelsea fragt bei Juve wegen Federico Chiesa an

Der FC Chelsea blickt bei der Suche nach Verstärkung auch auf Juve-Stürmer Federico Chiesa.

Der 23-Jährige startete jüngst noch als Joker in die EM. Im Laufe des Turniers wurde er aber immer wichtiger und besser. Letztlich hat sich Chiesa in der Squadra Azzurra unter Roberto Mancini schliesslich als Stammspieler durchgesetzt und lief auch im EM-Finale gegen England von Beginn weg auf. Laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk hat Chelsea bei Juventus eine Anfrage für einen Transfer platziert. Als Verhandlungsbasis wurde von den Engländern eine Ablöse in Höhe von 100 Mio. Euro in den Raum gestellt. Juve blockte allerdings sofort ab: Chiesa nimmt in den Zukunftsplanungen eine sehr wichtige Rolle ein. Einen Transfer des Flügelstürmers lehnen die Turiner zum jetzigen Zeitpunkt deshalb kategorisch ab.

Der Angreifer ist vorerst noch bis im kommenden Sommer von der AC Fiorentina an Juve ausgeliehen. Danach greift eine Kaufpflicht.

psc 14 Juli, 2021 11:51