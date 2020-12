Chelsea plant weiterhin mit Olivier Giroud

Der FC Chelsea will seinen Torjäger Olivier Giroud im Januar nicht verkaufen.

Der 34-Jährige pendelt in dieser Saison zwischen Startelf und Ersatzbank. In den vergangenen Wochen zeigte er aber wieder deutliche Aufwärtstendenz. Laut “Telegraph” möchten die Blues Giroud auch für die zweite Saisonhälfte behalten. Dem Stürmer soll dabei vermittelt werden, dass er weiterhin zu Einsatzminuten kommt.

Diese sind für den Franzosen sehr wichtig, will er doch an der EM-Endrunde im Sommer für die Équipe tricolore wie bisher eine wichtige Rolle einnehmen. In 14 Spielen kommt er bisher auf acht Tore.

psc 17 Dezember, 2020 15:18