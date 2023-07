Christopher Nkunku: "Wäre auch zu Chelsea gewechselt, wenn sie 16. geworden wären"

Christopher Nkunku ist neu beim FC Chelsea. An seinem Wechsel nach London hätte auch eine noch desolatere Saison als ohnehin schon nichts geändert.

Der FC Chelsea blickt auf eine katastrophale Saison zurück, in der am Ende gerade mal der 12. Platz in der Premier Leageu zu Buche stand. Selbst wenn die Blues noch weiter unten in der Tabelle abgeschlossen hätten, hätte Christopher Nkunku (25) seinen Wechsel durchgezogen.

"Letztes Jahr war keine gute Saison für Chelsea, aber dieses Jahr gibt es ein neues Projekt und ich bin ein Teil davon, ich bin sehr glücklich darüber", so Nkunku laut "Times". "Selbst wenn Chelsea die Liga auf Platz 15 oder 16 beendet hätte, wäre es für mich dasselbe gewesen. Es ist mir egal, denn ich weiss, dass das nächste Jahr nicht wie das letzte sein wird. Ich weiss, dass ich hier Grosses leisten kann."

Der Nkunku-Transfer zu Chelsea war schon seit Monaten in trockenen Tüchern. An der Stamford Bridge erhielt der Offensivstar einen bis 2029 datierten Langfristvertrag. Als Ablöse gingen fixe 60 Millionen Euro an RB Leipzig.

