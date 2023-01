Graham Potter vor dem Aus? FC Chelsea denkt an Mauricio Pochettino

Der FC Chelsea entwickelt sich seit der Trainerübernahme von Graham Potter in die völlig falsche Richtung. Ist es um den Übungsleiter schon geschehen? Der Name Mauricio Pochettino geistert schon als möglicher Nachfolger durch den englischen Boulevard.

Die ersten 18 Pflichtspiele unter Graham Potter haben wahrlich nicht das hervorgebracht, was der FC Chelsea erwartet hatte. Nur acht Begegnungen wurden gewonnen, sechs dagegen verloren. In der Premier League steht nur Platz 10 zu Buche, der Rückstand auf die Champions-League-Plätze liegt bereits bei zehn Punkten.

Vier Monate ist Potter erst im Amt. War es das nun schon für ihn? Zumindest scheint der britische Übungsleiter zur Disposition zu stehen, fest im Sattel kann er nach den bisherigen Auftritten unter keinen Umständen sitzen. Die «Sun» erklärt, dass rund um die Stamford Bridge schon der Name Mauricio Pochettino gefallen ist.

Pochettino ist nach seinem Rausschmiss bei Paris Saint-Germain im vorigen Juli ohne Engagement im professionellen Fussball, beschäftigt sich aber mit einer Rückkehr. Mit den Mechanismen im englischen Fussball ist er durch seine Stationen bei Tottenham Hotspur und dem FC Southampton bestens vertraut.

Potter soll noch ein Spiel bekommen, dann stünde dem Bericht zufolge seine Entlassung quasi fest. An diesem Donnerstag (21 Uhr) tritt Chelsea in der Premier League beim FC Fulham an. Dann wird wohl auch über das Schicksal des Trainers entschieden.

11 Januar, 2023