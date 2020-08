Italiener werben um Batshuayi

Michy Batshuayi steht ganz oben auf der Streichliste des FC Chelsea. In der kommenden Saison könnte der Stürmer in der Serie A auf Torejagd gehen.

Für Michy Batshuayi bietet sich offenbar die Möglichkeit eines Wechsels in die Serie A. Atalanta Bergamo hat dem “Daily Express” zufolge bereits die Gespräche mit dem FC Chelsea aufgenommen. Newcastle United sowie West Ham United werden ebenso als potenzielle Abnehmer genannt.

Nach dem Corona-Restart kam Batshuayi überhaupt nicht mehr zu Einsatz. Acht Tore und drei Vorlagen sind trotz allem eine einigermassen zufriedenstellende Quote. Der 26-Jährige gehört dem Segment an Spielern an, die Chelsea in diesem Wechselsommer verlassen sollen.

Der Vertrag des Belgiers läuft in weniger als einem Jahr aus. Somit haben die Blues letztmalig die Gelegenheit, eine angemessene Ablöse zu kassieren. Vorteil Atalanta: Die Lombarden werden auch in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen.

aoe 22 August, 2020 17:01