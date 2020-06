Jorginho verliebt in London

Seit Langem wird über die Zukunft von Jorginho spekuliert, der vor allem bei Juventus Turin hoch im Kurs stehen soll. Die Verbindung ins Piemont wurde im vergangenen Jahr aber angeblich nicht aufrechterhalten.

Mittelfeldspieler Jorginho kann sich offenbar einen Verbleib beim FC Chelsea vorstellen. “The Athletic” zufolge sei der italienische Nationalspieler verbliebt in London und geniesse die Anerkennung, die ihm von Teammanager Frank Lampard und den Fans entgegenkommt.

Als potenzieller neuer Arbeitgeber wurde vor allen Dingen Juventus Turin gehandelt. Dort amtet Maurizio Sarri seit dieser Saison als Cheftrainer. Der Italiener hatte zuvor eine Saison mit Jorginho im blauen Bezirk Londons zusammengearbeitet.

Das Portal fügt an, dass Sarri seit seinem Wechsel nach Turin mit Jorginho nicht mehr in Kontakt gestanden habe. Der Juve-Coach wird in den Gerüchten immer wieder als Hauptwechselgrund angegeben.

Jorginhos Arbeitsvertrag besitzt noch bis Ende Juni 2023 Gültigkeit. In den letzten Wochen machte es den Anschein, als würde der 28-Jährigen mindestens einen weitere Saison im Chelsea-Trikot spielen.

aoe 13 Juni, 2020 16:03