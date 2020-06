Juve bietet Chelsea spektakulären Tausch an

Juventus möchte Chelsea-Spielmacher Jorginho unbedingt in die Serie A zurückholen. Und bietet dafür im Tausch nun einen Star an: Federico Bernardeschi darf den Weg nach London gehen.

Laut “Gazzetta dello Sport” schwebt den Juve-Verantwortlichen ein entsprechendes Tauschgeschäft vor. Jorginho ist langjähriger Wegbegleiter von Juve-Trainer Maurizio Sarri und ging einst gemeinsam mit diesem den Weg zu Chelsea. Der Turiner Trainer hofft nun auf eine Wiedervereinigung. Angeblich könnte Bernardeschi den Wechsel zum Premier League-Klub durchaus erwägen.

Was Chelsea von dieser Idee hält, ist bislang nicht überliefert. Jorginho spielt eine zentrale Rolle im Ensemble von Trainer Frank Lampard.

Der 28-jährige Italo-Brasilianer ist noch bis 2023 an die Blues gebunden.

Bernardeschi seinerseits kämpft um Einsatzzeiten in Turin und könnte einen Tapetenwechsel auch deshalb in Betracht ziehen. Der 26-Jährige ist noch bis 2022 gebunden.

psc 1 Juni, 2020 17:40