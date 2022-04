Der reichste Brite gibt ein Angebot für den Kauf des FC Chelsea ab

Unternehmer und Multimilliardär Sir Jim Ratcliffe mischt sich in letzter Minute auch in die Verkaufsverhandlungen rund um den FC Chelsea ein.

Wie er in einem Statement über sein Unternehmen INEOS mitteilt, wartet der 69-Jährige mit einem 4,25 Milliarden Pfund schweren Angebot auf. Mit der lukrativen Offerte könnte er sogar die drei bereits bestehenden Interessenten überflügeln. Brisant: Ratcliffe “gehört” mit seinem Unternehmen INEOS bereits der Ligue 1-Klub OGC Nizza. Auch beim FC Lausanne-Sport führen die Briten die Geschicke. Ratcliffe verspricht in den kommenden zehn Jahren mindestens 1,75 Milliarden Pfund in Chelsea zu investieren. “Das ist ein britisches Angebot für einen britischen Club”, schreibt er in einem Statement.

Unter anderem soll weiter in den Ausbau der Stamford Bridge investiert werden, der bereits seit einiger Zeit im Gang ist. Darüber hinaus werden sowohl in die Profi-Mannschaften der Männer und Frauen wie auch in die Academy Gelder fliessen.

Roman Abramovich hat den FC Chelsea nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zum Verkauf angeboten. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen. Insgesamt mischen nun vier Bewerber mit. Neben Ratcliffe haben sich drei von US-Milliardären geführte Gruppen gemeldet.

psc 29 April, 2022 16:09