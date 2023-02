Trotz Chelsea-Krise: Potter darf wohl Trainer bleiben

In der Premier League ist der FC Chelsea unter Graham Potter nun schon seit fünf Spielen sieglos. Dazu gab es in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel das 0:1 bei Borussia Dortmund. Graham Potter wird offenbar aber trotzdem weitermachen dürfen. Dies berichtet der Journalist Ben Jacobs unter Berufung eigener Informationen via Twitter.

Understand Chelsea’s owners retain their faith and patience in Graham Potter. There are no plans to sack the Chelsea manager tonight. pic.twitter.com/LXZEX6N0p6

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 26, 2023