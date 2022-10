Frankreich & England drohen an der WM zwei gravierende Ausfälle

Die Équipe tricolore muss an der WM in Katar wohl auf N’Golo Kanté verzichten. Bei England könnte Reece James fehlen.

Wie «L’Équipe» berichtet, hat Kanté bei der Rehabilitation nach seiner Muskelverletzung einen Rückschlag erlitten, was ihn gleich mehrere Wochen zurückwirft. Dass er bis Mitte November fit wird, wenn das Turnier beginnt, ist mehr denn je fraglich. Kanté konnte wegen seiner Blessur in dieser Saison nur zwei Premier League-Spiel zu Saisonbeginn bestreiten. Seit Mitte August fällt der 31-Jährige aus.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wird seinen WM-Kader am 9. August bekanntgeben. Kanté wird wohl fehlen. Immerhin kann der Trainer im defensiven Mittelfeld auf zahlreiche andere sehr gute Spieler bauen. Zuletzt hat Real-Profi Aurélien Tchouameni den Part von Kanté übernommen.

Reece James erlitt Knieverletzung

Auch Englands Nationaltrainer Gareth Southgate muss möglicherweise ohne einen Chelsea-Profi auskommen: Aussenverteidiger Reece James hat beim Sieg gegen Milan in der Champions League in dieser Woche eine Knieverletzung erlitten, die sich nun als gravierender herausstellt als zunächst gedacht. Sollte sogar eine Operation notwendig werden, fällt der 22-Jährige für das Turnier in Katar definitiv aus. Auch ansonsten wird es knapp.

psc 14 Oktober, 2022 14:17