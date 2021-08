Ziel klar: Juve in fortgeschrittenen Gesprächen mit Ronaldo-Nachfolger

Juventus reagiert auf den bevorstehenden Abgang von Juventus und macht mit Moise Kean Nägel mit Köpfen.

Der Everton-Stürmer soll zwei Jahre nach seinem Abschied aus Turin wieder zur alten Dame zurückkehren. Laut “Sky Sports”-Reporter Kaveh Solhekol sind die Gespräche zwischen Juve und den Toffees bereits fortgeschritten. Geplant ist ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption, die an sportliche Kriterien gebunden ist. Moise Kean steht bei Everton noch bis 2024 gebunden, spielt dort aber keine zentrale Rolle. In der vergangenen Saison war er bereits an PSG verliehen.

Juventus in advanced talks to sign Moise Kean. Confident deal is close. — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 26, 2021

psc 27 August, 2021 10:12