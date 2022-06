Benfica vermeldet Einigung mit Liverpool – und verkündet Ablöse für Núñez

Benfica und der FC Liverpool sind sich einig: Der Transfer von Darwin Núñez wird über die Bühne gehen – und das für eine Mega-Ablöse.

Mittlerweile hat Benfica verkündet, was sich bereits angebahnt hat: Darwin Núñez steht vor einer Unterschrift beim FC Liverpool. Wie die Portugiesen in einem Kommuniqué mitteilen, wird der 22 Jahre alte Uruguayer – vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks – ab der kommenden Saison an der Anfield Road stürmen.

Überraschend ist auch, dass Benfica Angaben zur Ablöse gibt. Und zwar wird der FC Liverpool zunächst 75 Mio. Euro überweisen. Bei Erreichen aller Boni würden dann noch 25 Mio. Euro obendrauf kommen. Insgesamt winkt dem Top-Klub aus Lissabon für den Verkauf von Núñez damit eine sagenhafte Summe von 100 Mio. Euro. In Liverpool wird der Angreifer indes bis 2028 unterschreiben.

adk 13 Juni, 2022 09:17