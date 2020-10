Eindeutiges Zeichen: Xherdan Shaqiri wechselt in Kürze

Die Zeichen bei Xherdan Shaqiri stehen eindeutig auf Wechsel. Offenbar ist ein Transfer sogar schon in unmittelbarer Aussicht.

Am Donnerstagabend hätte sich für den 28-jährigen Schweizer beim FC Liverpool eigentlich eine ideale Gelegenheit für einen Einsatz geboten: Im League Cup baut Klopp vor allem auf Kräfte aus der zweiten und dritten Reihe. Shaqiri stand aber im Gegensatz zur letzten Runde nicht einmal im Aufgebot. Nach der Partie kommentierte der Reds-Coach die Shaqiri-Absenz eher kryptisch: “Ich kann und will nichts darüber sagen. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass er nicht verletzt ist. Und es auch keine disziplinarischen Gründe gibt, dass er nicht spielt. Er hat nichts falsch gemacht.”

Daraus lässt sich schliessen, dass ein wohl anstehender Transfer nicht durch eine Verletzung gefährdet wird. Das Transferfenster in den Topligen endet am 5. Oktober. Eine neuerliche Blessur hätte katastrophale Folgen. Klopp fügt an: “Es ist die Zeit des Jahres, wo Dinge im Hintergrund ablaufen und man manchmal darauf reagieren muss. Das ist, was wir taten.”

Shaqiri selbst deutete einen Wechsel mit einem ebenfalls kryptischen Twitter-Post sogar schon an. Ein Foto zeigt ihn kniend, dazu verlinkt der Nationalspieler den Account von Liverpool und fügt ein Herzchen und zwei Fäuste an. Die Geste kann wohl als Abschiedsgruss gewertet werden.

Wohin es Shaqiri zieht, ist noch offen. Die nächsten Tage werden Klarheit bringen.

