FC Liverpool nimmt Notiz von Abou Cisse

Der FC Liverpool hat nach eigener Ansicht offenbar Nachholbedarf auf der Position des Innenverteidigers. Abou Cisse befindet sich angeblich im Visier der Reds.

Abou Cisse knüpft nahtlos an seine starke Entwicklung an, die er während seines Halbjahresengagements bei der AS Saint-Etienne genommen hat. Davon profitiert nun sein Stammklub Olympiakos Piräus, bei dem Cisse in der Abwehrzentrale zu den Hauptakteuren gehört.

Den auffallenden Entwicklungsverlauf hat offenbar auch der FC Liverpool registriert, der Cisse laut “Daily Mail” auf dem Schirm hat. Weitere Klubs aus der Premier League, die namentlich nicht genannt werden, beobachten den 26-Jährigen zumindest.

Der vierfache Nationalspieler aus dem Senegal, der mit 1,98 Metern ziemlich hochgewachsen ist, steht beim amtierenden Griechischen Meister noch bis 2024 unter Vertrag.

aoe 9 Oktober, 2021 17:37