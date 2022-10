Nächste Runde in der Fehde: Didi Hamann reagiert auf Spott von Jürgen Klopp

Didi Hamann und Jürgen Klopp liefern sich eine mediale Auseinandersetzung. Nachdem der Ex-Liverpool-Profi und heutige TV-Experte vom Reds-Coach verspottet wurde, reagiert er nun.

Bei TV-Sender «Sky», wo er auch angestellt ist, will Hamann die Debatte auf eine sachliche Ebene bringen. «Mir geht es um die Sache: Dass es in Liverpool im Moment Probleme gibt, das ist offensichtlich», sagt der 49-Jährige. Auf die persönlichen Diffamierungen geht der frühere Nationalspieler nicht ein und sagt lediglich: «Er sieht das möglicherweise anders und wenn er der Meinung ist, dass ich einen Unsinn erzähle, dann soll er das sagen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, andere Meinungen muss man respektieren – und deswegen habe ich die Aussage von ihm gestern nicht wirklich verstanden.»

Als Klopp zuvor auf einer Pressekonferenz mit der Meinung von Hamann konfrontiert wurde, dass in Liverpool derzeit der «Spark» fehle, wurde dieser sofort persönlich: «Oh toll! Er ist eine fantastische Quelle. Er wird überall sehr respektiert.» Dass Hamann dank seiner Vergangenheit in Liverpool dort durchaus respektierte Persönlichkeit ist, lässt Klopp nicht gelten: «Das gibt dir aber nicht das Recht zu sagen, was du willst – vor allem, wenn du keine Ahnung hast.»

Sportlich lieferte Liverpool nach zuletzt mässigen Auftritten resultatemässig ab: Bei den Rangers gewannen sie am Mittwochabend gleich mit 7:1.

