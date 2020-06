Fix: Chirivella schliesst sich Nantes an

Nach sieben Jahren beim FC Liverpool trennen sich die Wege der Reds und Pedro Chirivella. Den Mittelfeldmann zieht es in den Westen Frankreichs – beim FC Nantes sucht er eine neue Herausforderung.

Pedro Chirivella wird sich ab der kommenden Saison im Arbeitsoufit des FC Nantes kleiden. Der Tabellen-13. der inzwischen abgebrochenen Ligue-1-Saison gibt bekannt, dass sich Chirivella bis zum 30. Juni 2023 bindet und ablösefrei wechselt.

Chirivella kommt vom FC Liverpool, bei dem sein Stern innert sieben Jahren nie so wirklich aufgehen wollte. Lediglich elf Pflichtspiele absolvierte er für das Profi-Team. In den vergangenen Jahren wurde der 23-Jährige an die Go Ahead Eagles Deventer, Willem II und Extremadura UD verliehen.

“Ich kannte den FC Nantes bereits bevor ich hier unterschrieben habe. Es ist ein sehr wichtiger Klub in Frankreich mit einer grossen Geschichte. Nach Nantes zu kommen ist eine grosse Chance für mich. Es war nicht einfach, in Liverpool Spielzeit zu bekommen – und jetzt muss ich spielen”, kommentiert Chirivella seinen Wechsel.

Welcome home, @pedrochb97 🟡🟢 𝑌𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑙𝑘 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒. — FC Nantes (@FCNantes) June 12, 2020

aoe 13 Juni, 2020 11:12