Jürgen Klopp muss nach Ausraster an Seitenlinie happige Busse zahlen

Nach seinem Ausraster beim 1:0-Sieg gegen Manchester City an der Seitenlinie muss Liverpool-Coach eine Busse zahlen.

Der deutsche Coach wird vom englischen Fussballverband FA zur Kasse gebeten. Insgesamt muss Klopp eine Zahlung in Höhe von 30’000 Pfund an die FA überweisen. Der 55-Jährige hatte sich lautstark über die Schiedsrichterleistung beschwert und wurde deshalb auch schon mit einer Roten Karte belegt.

«Ich weiss, was ich gesagt habe, und mit einem anderen Gesicht wäre es völlig in Ordnung gewesen», sagt Klopp zur Strafe und sieht ein, dass seine Mimik nicht gepasst hat. Auf einer Pressekonferenz am Freitag führt er aus: «Es ist das teuerste Gesicht! Eine Menge Geld, aber ich habe gehört, dass es in etwas Gutes investiert wird, was in Ordnung ist.»

psc 28 Oktober, 2022 16:29