Klopp mahnt zur Vorsicht: “Noch ist nichts entschieden”

Trotz des 4:0-Siegs gegen Leicester City und dem daraus resultierenden 13-Punkte-Vorsprung an der Spitze der Premier League mahnt Liverpool-Coach Jürgen Klopp zur Vorsicht.

Mit 4:0 hat der FC Liverpool am Samstagabend dank der Tore von Roberto Firmino (31., 74.), James Milner (71.; Penalty) und Trent Alexander-Arnold (78.) den Tabellenzweiten Leicester City aus dem eigenen Stadion gefegt. 13 Punkte nach dem 18. Spieltag sind es damit, die die Reds Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League haben.

“Wir machen uns darüber keine sonderlichen Gedanken”, erklärt Klopp im Anschluss an den Sieg bei Leicester, dass der Vorsprung nicht in den Köpfen seiner Spieler sei. “Die britische Presse schreibt ja, dass eine britische Mannschaft noch nie so einen hohen Vorsprung aus der Hand gegeben hat. In meinen Ohren klingt das negativ”, so der deutsche Erfolgstrainer weiter: “Warum sollten wir uns also über so etwas Gedanken machen?”

Laut Klopp seien ja noch etliche Spiele in der Premier League zu spielen, von daher sei auch “noch nichts entschieden. Wir müssen gegen alle noch einmal spielen und werden unser Bestes geben. Die Zahlen sind für uns absolut irrelevant.”

adk 27 Dezember, 2019 11:59