Klopp muss Spott ertragen: «Morgen früh wirst du gefeuert!»

Jürgen Klopp kommt mit dem FC Liverpool bei den Wolverhampton Wanderers mit 0:3 unter die Räder. Obendrein muss Klopp fiesen Spott des Gegners ertragen.

Die bisherige Saison des FC Liverpool verläuft enttäuschend. Das 0:3 gegen die Wolverhampton Wanderers war nur der vorläufige Tiefpunkt. Bei den Fans der Wolves rechnet man nun wohl damit, dass Jürgen Klopp entlassen wird. «You’re getting sacked in the morning!», sangen die Anhänger der Wolves am Samstag. Bedeutet: «Morgen früh wirst du gefeuert!»

Klopp will aber trotz der Krise weitermachen, schliesslich läuft sein Vertrag noch bis 2026. «Es ist mein Job, nicht nur hier zu sein, wenn die Sonne scheint, sondern auch, wenn wir eine richtig harte Zeit durchmachen», stellte er längst klar.

adk 5 Februar, 2023 11:22