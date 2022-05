Klopp vor Villarreal genervt: “Wäre ich jünger, hätte ich mich über die Frage sehr geärgert!”

Der FC Liverpool will am Dienstagabend (21 Uhr) beim FC Villarreal die Final-Teilnahme in der Champions League klarmachen. Trainer Jürgen Klopp gibt sich zuvor aber bescheiden.

Obwohl der FC Liverpool im Hinspiel an der Anfield Road mit 2:0 siegte, ist Jürgen Klopp vor dem Auswärtsspiel beim FC Villarreal ehrfürchtig. Auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag sagte der deutsche Übungsleiter auf die Frage, ob man bereits mit einem Bein im Endspiel stehe: “Wäre ich jünger gewesen, hätte ich mich über die Frage sehr geärgert! Nein, natürlich nicht. Es ist erst Halbzeit. Wir müssen dorthin gehen und versuchen zu gewinnen, denn wir wissen, dass sie (Villarreal) alles geben werden, was sie haben.”

Klopp weiter: “Es ist ein Halbfinale, das sollte schwierig werden. Wir haben nie erwartet, dass es einfach wird. Aber wir haben zu Hause ein gutes Spiel gemacht und wir müssen auch auswärts ein gutes Spiel machen.” In einem etwaigen Finale würde seine Mannschaft sodann auf den Sieger der Partie Real Madrid gegen Manchester City treffen.

adk 2 Mai, 2022 15:22