“Liegt nicht in meiner Hand”: Salah über Karriereende bei Liverpool

Da der Vertrag von Mohamed Salah beim FC Liverpool im Sommer 2023 ausläuft und sich die Parteien bislang noch nicht auf eine Verlängerung verständigt haben, wird über einen Weggang des Ägypters spekuliert. Der Angreifer lässt nun jedoch aufhorchen.

Ging es nach Mohamed Salah, dann würde der 29-Jährige am liebsten bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn als Fussballprofi den FC Liverpool repräsentieren. Dies teilte der Angreifer gegenüber “Sky Sports” im Interview vor dem Derby der ‘Reds’ in der Premier League gegen Manchester United (Sonntag, 17.30 Uhr) mit.

“Wenn Sie mich fragen, würde ich gerne bis zum letzten Tag meiner Fussballkarriere hier bleiben”, sagte Salah, betonte in diesem Zuge allerdings: “Ich kann nicht viel dazu sagen – es liegt nicht in meiner Hand.” Laut dem Offensivstar, der 2017 von der AS Rom kam, hänge es letztendlich “davon ab, was der Klub will”. Vonseiten englischer Medien wurde in den letzten Monaten jedoch immer wieder angegeben, eine Verlängerung würde wegen Salahs fürstlichen Gehaltsforderungen stocken.

adk 23 Oktober, 2021 10:18