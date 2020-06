Liverpool bietet für Kalidou Koulibaly

Der FC Liverpool will sich in diesem Sommer mit Abwehrspieler Kalidou Koulibaly verstärken und legt ein Angebot auf den Tisch.

Nach Angaben der “Daily Mail” bieten die Reds nun umgerechnet 64 Mio. Euro für den senegalesischen Abwehrspieler von Napoli. Der 29-Jährige wird als Wechselkandidat gehandelt, allerdings ist aus Italien zu vernehmen, dass Klubboss Aurelio de Laurentiis für seinen Angestellten eine dreistellige Millionensumme fordert. Ob Liverpool gar eine solche Summe bietet, ist fraglich. Noch steht Koulibaly in Italien bis 2023 in der Pflicht. Ob es zum Wechsel in die Premier League kommt, ist noch offen.

psc 22 Juni, 2020 11:22