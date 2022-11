Liverpool trifft Entscheidung wegen Jürgen Klopp

Nach einer bislang nicht wirklich zufriedenstellenden Entwicklung in dieser Saison könnte das Vertrauen der Liverpool-Bosse in Cheftrainer Jürgen Klopp eigentlich bröckeln. Noch geniesst der deutsche Coach aber die volle Unterstützung.

Wie «Sky Sports» berichtet, denken die Besitzer der Reds um die amerikanische Fenway Sports Group keineswegs an einen Rauswurf des 55-Jährigen. Auch Klopp selbst denke nicht daran, den Bettel in Liverpool hinzuschmeissen – auch wenn er mit seiner Mannschaft in der Premier League derzeit nur den 9. Platz belegt. Sein Vertrag ist langfristiger Natur und läuft bis 2026.

Statt den Trainer infrage zu stellen wollen die Liverpool-Bosse wieder kräftiger in den Kader investieren und spätestens im Hinblick auf die kommende Saison eine Transferoffensive starten. Ein zentraler Mittelfeldspieler soll sogar schon im Winter kommen.

psc 1 November, 2022 10:02