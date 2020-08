Mateusz Musialowski könnte schon bald ein Zimmer in der Nachwuchsakademie des FC Liverpool beziehen. Wie die “Sun” berichtet, haben die Reds den Zuschlag für den polnischen Junioren-Nationalspieler erhalten. Musialowski stand bis dato im Aufgebot der Jugendmannschaften von UKS SMS Lodz.

Gerüchten zufolge haben sich die Reds schon vor Monaten mit Musialowski auf eine Zusammenarbeit verständigt. Im Oktober feiert er seinen 17. Geburtstag, an dem er einen Profivertrag beim Englischen Meister unterzeichnen wird.

Das Portal “Football Insider” berichtet von einer Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Musialowski soll erst mal Spielpraxis in der U18- sowie der U23-Mannschaft sammeln.

Polish youth international Mateusz Musiałowski (born in 2003), who can play as a winger or as a striker, officially joins Liverpool's academy pic.twitter.com/pfLZHOUYru

