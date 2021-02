Liverpool scoutet Winger Raphinha

Nachdem immer wieder Spekulationen um einen Weggang von Sadio Mane und Mohamed Salah aufkommen, schaut sich der FC Liverpool prophylaktisch schon mal auf den Aussenpositionen um. Raphinha soll bei den Scouts des Englischen Meisters einen hervorragenden Eindruck hinterlassen.

Mit vier Toren und ebenso vielen Vorlagen gehört Raphinha (24) bei Aufsteiger Leeds United zu den Ausnahmespielern. Wie das Portal “Football Insider” berichtet, verfolgen Scouts des FC Liverpool die Auftritte des Brasilianers ganz genau. Die Talentsucher seien demnach von Raphinhas Entwicklung “überwältigt”.

Das liegt wohl vor allen Dingen darin begründet, dass der Flügelstürmer erst im Oktober vorigen Jahres von Stade Rennes nach Leeds wechselte und keine Probleme hatte, sich in der neuen Liga anzupassen. Die Peacocks zahlten damals rund 19 Millionen Euro Ablöse.

Raphinha überzeugt durch enormes Tempo in seinen Aktionen und die Fähigkeit, den Gegner auf engstem Raum ausdribbeln zu können. “Er ist wirklich unglaublich. Wir waren uns nicht sicher, was wir bekommen, als wir ihn kauften. Wir hatten Clips auf YouTube und so weiter gesehen, aber wir wussten nicht viel über ihn”, schwärmt der frühere Leeds-Stürmer Noel Whelan.

Dass sich die Reds nach neuen Optionen für die Besetzung auf den offensiven Aussenpositionen umsehen, kommt nicht von ungefähr. In der jüngeren Vergangenheit mehrten sich die Berichte über einen vorzeitigen Abgang von Sadio Mane und Mohamed Salah. Konkret wurde es bisher allerdings nicht. Raphinhas Vertrag läuft noch bis 2024.

aoe 6 Februar, 2021 10:40