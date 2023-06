Liverpool will Szoboszlai - Klausel verfällt am 30. Juni

Der FC Liverpool zeigt Interesse an Dominik Szoboszlai. Der Ungar kann RB Leipzig dank einer Ausstiegsklausel verlassen - aber nur noch wenige Tage.

Dominik Szoboszlai besitzt in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei RB Leipzig eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro. Von dieser kann allerdings nur noch bis zum 30. Juni Gebrauch gemacht werden. Macht der FC Liverpool nun ernst? Die Reds beschäftigen sich laut "The Athletic" und "Sky" mit einer Verpflichtung des 22 Jahre alten Offensivspieler. Konkurrenz gibt es von Newcastle United.

Allerdings müssten eben einer jener Klubs schnell zuschlagen. Denn nach dem 30. Juni sind Ablöseverhandlungen mit RB Leipzig vonnöten.

adk 28 Juni, 2023 14:56