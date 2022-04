Mohamed Salah weiss, wo er nächste Saison spielen wird

Mohamed Salah steht beim FC Liverpool nur noch für ein weiteres Jahr unter Vertrag. Selbst wenn es mit der Vertragsverlängerung bis im Sommer nicht klappt, will er da bleiben.

Dies stellt der ägyptische Superstar, der in dieser Saison für die Reds bereits 30-mal eingenetzt hat, in einem Interview mit “FourFourTwo” klar. Ob es mit einer Vertragsverlängerung in Liverpool klappt, weiss Salah gemäss eigener Aussage allerdings nach wie vor nicht: “Ich weiss nicht, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ich denke, die Fans wissen, was ich will, aber bei der Verlängerung geht es nicht nur um Geld. Ich weiss es also nicht, ich kann es nicht genau sagen.”

Salah stiess 2017 von der AS Roma zu Liverpool und hat sich von Beginn weg zum Torschützen von Dienst entwickelt. Ein Abgang im Sommer ist für ihn auch ohne Verlängerung des bis 2023 laufenden Kontrakts kein Thema: “Ich mache mir da keine Sorgen. Wir werden sehen, was im letzten Jahr passieren wird.”

psc 22 April, 2022 12:17