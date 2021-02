Nächster Verletzungsschock für Liverpool: Kapitän fällt lange aus

Wie die Reds mitteilen, hat sich der 30-Jährige nach Verletzungsproblemen an den Adduktoren operiereren lassen. Henderson steht dem Klub voraussichtlich bis Ende März nicht zur Verfügung. Neben ihm stehen Trainer Jürgen Klopp derzeit auch Virgil van Dijk (29), Joe Gomez (23), Joel Matip (29), Fabinho (27), Naby Keïta (26) und Diogo Jota (24) allesamt nicht zur Verfügung.

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton.

— Liverpool FC (@LFC) February 26, 2021