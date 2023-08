Offiziell: Wataru Endo wechselt von Stuttgart nach Liverpool

Der FC Liverpool gibt die Verpflichtung von Wataru Endo bekannt. Damit verliert der VfB Stuttgart seinen Kapitän.

Nach vier Jahren verlässt Wataru Endo den VfB Stuttgart, um zum FC Liverpool zu wechseln. Der 30-jährige japanische Nationalspieler wird bei den Reds mit der Nummer 3 auflaufen. Der VfB erhält eine Ablöse um die 20 Millionen Euro.

"Ich bin sehr glücklich und freue mich, zu einem grossen Verein in Liverpool zu kommen", lässt sich der defensive Mittelfeldmann zitieren. "Es fühlt sich fantastisch an, und das ist mein Traum. Es war schon immer ein Traum, in der Premier League und bei einem der grössten Vereine der Welt zu spielen. Für mich ist ein Traum wahr geworden." Zugleich sagt er Richtung VfB-Gemeinde: "Es war mir eine Ehre, den VfB in den letzten Jahren als Kapitän aufs Feld zu führen. Ich habe das Trikot immer mit Stolz getragen und verteidigt. Ich werde die Zeit mit den VfB-Fans und ihre unglaubliche Unterstützung niemals vergessen, meine Familie und ich werden Stuttgart für immer in unseren Herzen tragen – ihr wart unsere Heimat und dafür danke ich euch. "

VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle sagt zum Abschied: "Drei Jahre Bundesliga, 99 Spiele – das sagt vieles über die Bedeutung von Wataru Endo für den VfB Stuttgart. Er war auf dem Platz als Kapitän der Anführer unseres Teams und hat sich mit seiner Leidenschaft, seinen wichtigen Toren und seiner verlässlichen, sympathischen Art in die Herzen aller VfB-Fans gespielt. Den Titel Legendo hat er sich verdient. Wenn so ein Spieler den VfB verlässt, stimmt uns das sehr traurig. Zugleich müssen wir aber anerkennen, dass ein Angebot des FC Liverpool eine einmalige Chance für Wataru ist. Deshalb können wir im letzten Vertragsjahr unserem Kapitän diesen Lebenstraum nicht kaputtmachen. Voraussetzung für unsere Zustimmung zu dem Wechsel war allerdings, dass wir eine Transferentschädigung erhalten, die Endos Bedeutung für den VfB gerecht wird. Dies ist in den Verhandlungen gelungen. Der gesamte VfB wünscht Wataru und seiner Familie nur das Beste für den Schritt nach England – unsere Türen stehen für ihn auch in Zukunft immer offen."

adk 18 August, 2023 13:37