Der portugiesische Stürmer stiess im September 2020 für knapp 45 Mio. Euro von Ligakonkurrent Wolverhampton zu den Reds und hat dort in der Offensive von Beginn weg eine wichtige Rolle eingenommen. Nun verlängert Jota seinen Kontrakt in Liverpool langfristig. Das neue Arbeitspapier gilt dem Vernehmen nach bis 2027.

Joto überstreifte das Trikot Liverpools bislang 55-mal. Dabei weist er starke 29 Torbeteiligungen auf. Zu seiner Vertragsverlängerung beim englischen Vizemeister sagt der 25-Jährige: “Ich bin wirklich stolz, muss ich sagen. Seit ich vor zwei Jahren hierhergekommen bin, habe ich mich als wichtiger Spieler in dieser Mannschaft etabliert, das wollte ich von Anfang an. Für mich ist es natürlich sehr gut zu wissen, dass ich noch eine Weile hier bleiben werde.”

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹

— Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022