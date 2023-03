Roberto Firmino bald Teamkollege von Roman Bürki?

Roberto Firmino wird den FC Liverpool zum Saisonende verlassen. Nun soll St. Louis City auf einen Transfer des Brasilianers hoffen.

Möglicherweise könnte Roberto Firmino der neue Teamkollege von Roman Bürki werden. Laut US-Journalist Tom Bogert baggert St. Louis City am Star des FC Liverpool und will diesen in die MLS lotsen. Den Deal soll Sportdirektor Lutz Pfannenstiel einfädeln, der Firmino aus der gemeinsamen Zeit bei der TSG Hoffenheim kennt.

Neben St. Louis sei laut Bogert auch der kalifornische MLS-Rivale Los Angeles FC am brasilianischen Offensivmann dran. Eine Entscheidung, wohin es geht, ist noch nicht gefallen. Ein Verbleib in Europa oder ein Wechsel nach Saudi-Arabien scheinen ebenfalls Optionen zu sein.

adk 12 März, 2023 17:50